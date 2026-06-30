В Сямже Вологодской области прошел фестиваль молодежного творчества

Межмуниципальный многожанровый фестиваль молодежного творчества «Наша территория», приуроченный ко Дню молодежи России, прошел в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети» в Сямже Вологодской области. Об этом сообщили в администрации Сямженского района.
Свои номера представили певцы, музыканты, танцоры, чтецы и команды КВН. В фойе Сямженского центра культуры прошла выставка изделий декоративно-прикладного творчества и художественного искусства. В завершение вечера самые активные юные жители округа получили благодарственные письма главы округа за достижения в творчестве, учебе, спорте и общественной жизни.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.