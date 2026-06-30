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В Калининграде в честь Дня города введут зоны запрета для электросамокатов

Ограничения будут действовать 3−5 июля.

В Калининграде с 3 по 5 июля введут зоны временного запрета на движение и парковку электросамокатов. Речь идет о прокатных устройствах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, схемы здесь.

Где нельзя будет подъехать и припарковать электросамокат:

— Мемориал 1200 гвардейцам 4 июля с 9:00 до 12:00.

— Стадион «Балтика» 4 июля с 9:00 до 22:00.

— ул. Флотская 4 июля с 14:00 до 22:00.

— Летнее озеро 4 июля с 14:00 до 22:00.

— Чкаловск 4 июля с 14:00 до 22:00.

— Центральный парк 5 июля с 14:00 до 22:00.

— проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона) с 10 часов 4 июля до 22 часов 5 июля.

— ул. Проф. Баранова (пешеходная зона) с 10 часов 4 июля до 22 часов 5 июля.

— Верхнее озеро и парк «Юность» с 14 часов 3 июля до 22 часов 5 июля.

— остров И. Канта с 15 часов 3 июля до 22 часов 5 июля.

— остров Октябрьский с 15 часов 3 июля до 22 часов 5 июля.

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