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Нижегородские власти попросят заправки снять запрет на продажу топлива в канистры

Минэнерго Нижегородской области попросит топливные компании снять ограничения на продажу бензина в канистры.

Источник: Живем в Нижнем

Минэнерго Нижегородской области попросит топливные компании снять ограничения на продажу бензина в канистры. Об этом рассказали представители министерства в ответ на жалобы нижегородцев.

На некоторых заправочных станциях ввели ограничения на отпуск топлива в канистры. Из-за этого у жителей региона возникли сложности с заправкой лодок и газонокосилок.

В ответ на обращения нижегородцев в минэнерго рассказали, что на правительственном уровне подобные ограничения не вводились. Ведомство направило обращение о возобновлении продажи топлива в канистры в пределах лимитов на АЗС.

Напомним, губернатор Глеб Никитин заявил о завышенных ценах на частных заправках Нижегородской области. Стоимость топлива на таких АЗС на 15−40% выше, чем у сетевиков.