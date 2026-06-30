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Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на закрытые убежища

Волгоградцам, которые во время сигнала воздушной тревоги прибежали к укрытию, но наткнулись на.

Волгоградцам, которые во время сигнала воздушной тревоги прибежали к укрытию, но наткнулись на закрытую дверь, посоветовали жаловаться в районную администрацию.

— Управляющие компании находятся в ведении администраций, поэтому жалобы на закрытые подвалы следует направлять именно туда, — подтвердили в пресс-службе администрации Волгограда. — Обращения можно оставить как по телефону, так и в письменном виде.

В мэрии также добавили, что в базу Единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда уже внесено около 500 номеров управляющих компаний, обзвон которых начинается сразу после объявления о ракетной опасности.

— В соответствии с утвержденным алгоритмом действий при объявлении ракетной опасности немедленно начинается оповещение в речевом режиме лиц, ответственных за открытие заглубленных помещений. В настоящее время в базе данных порядка 500 номеров, полученных от волгоградских УК, ТСЖ и иных организаций. При этом данные от организаций о назначении ответственных лиц и номерах контактных телефонов продолжают поступать — они оперативно вносятся в общий перечень, — прокомментировали в администрации Волгограда. — Разница в скорости получения речевого оповещения может зависит от конкретного оператора связи. Добавим, что оповещение в речевом формате об открытии заглубленных помещений в связи с объявленной ракетной опасностью повторяется 3 раза.

Накануне после объявления о возможном ударе ракетами волгоградцы впервые услышали сигнал воздушной тревоги. Горожан попросили отключить в квартирах газ, электричество и воду, закрыть шторы и, взяв в руки тревожный чемоданчик, спуститься в укрытие, не пользуясь лифтом.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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