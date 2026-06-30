Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на закрытые убежища

— В соответствии с утвержденным алгоритмом действий при объявлении ракетной опасности немедленно начинается оповещение в речевом режиме лиц, ответственных за открытие заглубленных помещений. В настоящее время в базе данных порядка 500 номеров, полученных от волгоградских УК, ТСЖ и иных организаций. При этом данные от организаций о назначении ответственных лиц и номерах контактных телефонов продолжают поступать — они оперативно вносятся в общий перечень, — прокомментировали в администрации Волгограда. — Разница в скорости получения речевого оповещения может зависит от конкретного оператора связи. Добавим, что оповещение в речевом формате об открытии заглубленных помещений в связи с объявленной ракетной опасностью повторяется 3 раза.