Иванов всегда легко шел навстречу, заявил Мединский

«Сергей Борисович относится к той когорте стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь», — сказал Мединский ИС «Вести».