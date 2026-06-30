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Иванов всегда легко шел навстречу, заявил Мединский

Мединский: Иванов всегда легко шел навстречу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

«Сергей Борисович относится к той когорте стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь», — сказал Мединский ИС «Вести».

Ранее в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с Ивановым. Утром на нее приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу букет красных роз и кратко пообщался с семьей экс-министра. На церемонию в ЦКБ также приехали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие государственные деятели.

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