Транспортное кольцо Ростова готово на 78%

Магистраль протяженностью 110 километров объединяет 5 федеральных, 5 региональных и две муниципальные трассы. Общая стоимость проекта составляет 158 миллиардов рублей. Готовность объекта уже достигла 78%.За это время на Дону возвели обход Аксая на трассе М-4, третью очередь северного обхода донской столицы и развязку с дорогой на Новороссийск. В рамках северного радиуса открыли движение по мосту через Ростовское море и построили три транспортные развязки в районе поселка Щепкин и возле садовых товариществ. Сейчас рабочие продолжают расширять северный обход до четырёх полос. Этот участок готов почти на треть, а сдать его планируют к концу 2027 года. Параллельно идет работа над Западной хордой. Второй этап протяженностью 7,5 километров уже получил положительную экспертизу, теперь власти ищут на него деньги. По словам Алены Беликовой, замыкание кольца позволит вывести транзитный транспорт за пределы Ростова. Это не только разгрузит городские улицы и улучшит экологию, но и создаст надежный логистический коридор в сторону Донбасса и Новороссии.