Глава Балахнинского округа досрочно ушел в отставку

Глава Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в официальном сообществе Совета депутатов Балахнинского округа в социальной сети «ВКонтакте» по итогам очередного заседания, прошедшего 30 июня. Причиной сложения полномочий стало участие руководителя в избирательной кампании в Законодательное Собрание Нижегородской области. Дранишников продолжит исполнять обязанности главы МСУ до конца текущей недели.
Перед объявлением об отставке Андрей Дранишников выступил с отчетом о социально-экономическом развитии округа за 2025 год, который депутаты утвердили единогласно. Кроме того, на заседании объявили о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов Константина Дежурнова. Он также стал кандидатом на выборах в Заксобрание и покинул пост во избежание конфликта интересов. Новым председателем Совета на непостоянной основе в тот же день избрали Андрея Морозова.
Также в ходе сессии депутаты приняли ряд других значимых решений для муниципалитета. В частности, были одобрены изменения в структуре окружной администрации, подразумевающие перераспределение обязанностей и изменение числа заместителей главы. Помимо этого, парламентарии скорректировали местный бюджет, утвердили перечень приватизируемой недвижимости и назначили дополнительные выборы депутата по одномандатному округу на 20 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что на выборы в ЗСНО VIII созыва выдвинулся первый кандидат.