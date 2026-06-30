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Глава Балахнинского округа досрочно ушел в отставку

Вместе с ним пост покинул председатель совета депутатов Константин Дежурнов — оба политика участвуют в выборах в ЗСНО.

Глава Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в официальном сообществе Совета депутатов Балахнинского округа в социальной сети «ВКонтакте» по итогам очередного заседания, прошедшего 30 июня. Причиной сложения полномочий стало участие руководителя в избирательной кампании в Законодательное Собрание Нижегородской области. Дранишников продолжит исполнять обязанности главы МСУ до конца текущей недели.

Перед объявлением об отставке Андрей Дранишников выступил с отчетом о социально-экономическом развитии округа за 2025 год, который депутаты утвердили единогласно. Кроме того, на заседании объявили о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов Константина Дежурнова. Он также стал кандидатом на выборах в Заксобрание и покинул пост во избежание конфликта интересов. Новым председателем Совета на непостоянной основе в тот же день избрали Андрея Морозова.

Также в ходе сессии депутаты приняли ряд других значимых решений для муниципалитета. В частности, были одобрены изменения в структуре окружной администрации, подразумевающие перераспределение обязанностей и изменение числа заместителей главы. Помимо этого, парламентарии скорректировали местный бюджет, утвердили перечень приватизируемой недвижимости и назначили дополнительные выборы депутата по одномандатному округу на 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на выборы в ЗСНО VIII созыва выдвинулся первый кандидат.