Глава Балахнинского округа досрочно ушел в отставку

Перед объявлением об отставке Андрей Дранишников выступил с отчетом о социально-экономическом развитии округа за 2025 год, который депутаты утвердили единогласно. Кроме того, на заседании объявили о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов Константина Дежурнова. Он также стал кандидатом на выборах в Заксобрание и покинул пост во избежание конфликта интересов. Новым председателем Совета на непостоянной основе в тот же день избрали Андрея Морозова.