Сборная Забайкалья по волейболу сидя выступила на Кубке России-2026

«Для команды кубок стал первыми соревнованиями такого уровня. Мы встретились с самыми сильными командами России, с которыми предстоит играть на Чемпионате России. Мы увидели, что можем сопротивляться и навязывать игру, а значит у команды есть определенный задел и стимул над чем работать и куда расти. На общем фоне команда выглядела очень неплохо и заработала уважение от титулованных соперников», — отметила главный тренер команды Ольга Клименко.