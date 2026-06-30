Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Забайкалья по волейболу сидя выступила на Кубке России-2026

Для команды это были первые соревнования такого уровня.

Сборная Забайкальского края — команда «Забайкалец» — приняла участие в Кубке России по волейболу сидя, который прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Мероприятие прошло с 21 по 28 июня в городе Дзержинске Нижегородской области. Тренировочный процесс курируют Ольга Клименко и играющий тренер Даниил Меновщиков. По итогам соревнований забайкальцы заняли седьмое место.

«Для команды кубок стал первыми соревнованиями такого уровня. Мы встретились с самыми сильными командами России, с которыми предстоит играть на Чемпионате России. Мы увидели, что можем сопротивляться и навязывать игру, а значит у команды есть определенный задел и стимул над чем работать и куда расти. На общем фоне команда выглядела очень неплохо и заработала уважение от титулованных соперников», — отметила главный тренер команды Ольга Клименко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.