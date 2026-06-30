БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском днем 30 июня

Днем 30 июня в Ростовской области отразили еще одну воздушную атаку. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— Отражена воздушная атака на Каменск-Шахтинский, был уничтожен БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Ситуация будет уточняться, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Напомним, сегодня утром БПЛА также уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах. Кроме того, прошедшей ночью в регионе отразили атаку более 60 БПЛА в городах Гуково и Таганроге, а также в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
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