Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском днем 30 июня

Еще одну атаку БПЛА отразили в Ростовской области во вторник.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 июня в Ростовской области отразили еще одну воздушную атаку. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— Отражена воздушная атака на Каменск-Шахтинский, был уничтожен БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Ситуация будет уточняться, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Напомним, сегодня утром БПЛА также уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах. Кроме того, прошедшей ночью в регионе отразили атаку более 60 БПЛА в городах Гуково и Таганроге, а также в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше