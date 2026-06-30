Запатентован отечественный ферментный препарат для снижения затрат в животноводстве

Ученые также добавили в препарат глауконит — природный минерал, способный впитывать токсины и выводить их из организма. Микотоксины выделяются микроскопическими грибками, которые часто заводятся в зерне. Из-за них страдает печень животного и падает его иммунитет. По данным вуза, экономический ущерб от этих микроскопических грибов колоссальный — в РФ потери от контаминации зерна достигают 25 млрд рублей в год, в мире — $16 млрд.