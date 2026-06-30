Запатентован отечественный ферментный препарат для снижения затрат в животноводстве

САРАТОВ, 30 июня. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова (Вавиловского университета) создали и запатентовали уникальный ферментный композитный препарат для птице- и свиноводства. Он способен повысить переваримость белка и одновременно обеспечить защиту печени животного, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы получаем эффект “два в одном”: повышение переваримости белка для роста мышечной массы и одновременную защиту печени животного от токсинов, что напрямую снижает себестоимость продукции. При этом это не лабораторный образец, а продукт, готовый к промышленному внедрению», — цитируют в сообщении одного из авторов разработки Заура Хапцева.
Уникальность разработки.
Препарат является полностью отечественным, отметили в университете. Он основан на ферменте протеазы и природного минерала глауконита Белозерского месторождения Саратовской области. В отличие от зарубежных аналогов, в разработке используется местная сырьевая база.
Как пояснили в вузе, используемая в препарате протеаза расщепляет трудноперевариваемые фракции протеина. Таким образом ученым получилось снизить питательность рациона по сырому протеину без потери продуктивности, заменяя дорогостоящий соевый шрот более дешевыми компонентами.
Ученые также добавили в препарат глауконит — природный минерал, способный впитывать токсины и выводить их из организма. Микотоксины выделяются микроскопическими грибками, которые часто заводятся в зерне. Из-за них страдает печень животного и падает его иммунитет. По данным вуза, экономический ущерб от этих микроскопических грибов колоссальный — в РФ потери от контаминации зерна достигают 25 млрд рублей в год, в мире — $16 млрд.
«Принципиально важно, что производство базируется на реально действующем промышленном предприятии по добыче и переработке глауконита, с которым у университета заключен договор. Композиция абсолютно безопасна (4 класс токсичности) и легко вводится в рацион как с водой, так и с кормом», — добавили в пресс-службе.
Над созданием препарата работали ученые института биотехнологии Вавиловского университета Заур Хапцев, Наталия Неповинных и Татьяна Спиряхина. Разработка выполнена в рамках стратегического проекта «Сельскохозяйственная биотехнология» федеральной программы «Приоритет-2030».