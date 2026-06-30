Экс-ректор Пермского университета уходит с поста директора межвузовского кампуса

Дмитрий Красильников — доктор политических наук, в 2003 году получил ученое звание профессора. Господин Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года по январь 2023-го. До этого занимал в вузе должность проректора по общим вопросам. Должность ректора он покинул после нападения на студенческий кампус первокурсника Тимура Бекмансурова, в результате которого погибли шесть человек.