В Петербурге 4 июля в 17-й раз отметят «День Достоевского»

Центральным местом проведения традиционно станет Музей Ф. М. Достоевского. Гостей ждут тематические экскурсии по литературной экспозиции и мемориальной квартире писателя, а также творческие мастер-классы и пешеходные прогулки по местам, связанным с его жизнью и творчеством.