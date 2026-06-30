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В Петербурге 4 июля в 17-й раз отметят «День Достоевского»

Программа праздника охватит весь город.

В субботу, 4 июля, Петербург в 17-й раз станет центром празднования главного литературного события лета — «Дня Достоевского». Как сообщили в городском комитете по культуре, к акции присоединятся ведущие музеи и культурные площадки города.

Центральным местом проведения традиционно станет Музей Ф. М. Достоевского. Гостей ждут тематические экскурсии по литературной экспозиции и мемориальной квартире писателя, а также творческие мастер-классы и пешеходные прогулки по местам, связанным с его жизнью и творчеством.

Программа праздника охватит весь город: свои мероприятия подготовили Государственный музей городской скульптуры, Музей-квартира Н. А. Некрасова, проект «Разночинный Петербург», Музей хлеба и культурно-образовательное пространство «Смольный».

Полная афиша событий опубликована на официальном сайте комитета.