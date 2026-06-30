В Черняховске электрик набил багажник заводским кабелем на 160 тысяч рублей, но далеко не уехал

По данным полиции, на заводе мужчина работал электриком. Обрезки кабеля он сложил в багажник машины и стал ждать удобного момента, чтобы выехать с территории. Далеко продвинуться не удалось: на пропускном пункте автомобиль остановили для проверки, разрешительных документов на груз не оказалось. Представители предприятия оценили ущерб в 160 тысяч рублей и обратились в полицию.