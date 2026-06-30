Русские казаки диктовали моду жителям Парижа

Париж часто называют законодателем мод, но мало кто знает, что когда-то в самой столице Франции моду диктовали русские казаки. Это было в 1814 году, когда наши войска вошли в Париж после разгрома армии Наполеона. О трендах рассказывает агентство «ПИКА».