Русские казаки диктовали моду жителям Парижа

Париж часто называют законодателем мод, но мало кто знает, что когда-то в самой столице Франции моду диктовали русские казаки. Это было в 1814 году, когда наши войска вошли в Париж после разгрома армии Наполеона. О трендах рассказывает агентство «ПИКА».
К удивлению парижан, русские войска были очень хорошо одеты, а офицеры свободно разговаривали на французском.
В парижском высшем свете были принято гладко выбриваться, но с появлением казаков все изменилось — трендом стали бороды и усы.
Также в моду вошли широкие ремни с ножами у мужчин, а женщины стали носить шляпки, напоминающие казачьи шапки.
«Казачий вид» пытались придать даже французским лошадям: в хвосты породистых скакунов вплетали крашеную паклю (казаки не стригли хвосты лошадкам, и они свисали до земли).