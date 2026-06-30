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Русские казаки диктовали моду жителям Парижа

Казаки вошли в столицу Франции после разгрома армии Наполеона.

Источник: Время

Париж часто называют законодателем мод, но мало кто знает, что когда-то в самой столице Франции моду диктовали русские казаки. Это было в 1814 году, когда наши войска вошли в Париж после разгрома армии Наполеона. О трендах рассказывает агентство «ПИКА».

К удивлению парижан, русские войска были очень хорошо одеты, а офицеры свободно разговаривали на французском.

В парижском высшем свете были принято гладко выбриваться, но с появлением казаков все изменилось — трендом стали бороды и усы.

Также в моду вошли широкие ремни с ножами у мужчин, а женщины стали носить шляпки, напоминающие казачьи шапки.

«Казачий вид» пытались придать даже французским лошадям: в хвосты породистых скакунов вплетали крашеную паклю (казаки не стригли хвосты лошадкам, и они свисали до земли).

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