Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с женами и матерями участников СВО

По словам мэра, во время встречи было рассмотрено более 15 вопросов — от точечных проблем до оформления документов на льготы и выплаты; особое внимание было уделено информированию о доступных мерах поддержки. Муниципалитет предоставляет 15 видов помощи в дополнение к региональным и федеральным мерам: единовременные выплаты при заключении контракта (до 500 тыс. руб.), выплаты первоклассникам (10 тыс. руб.), компенсации на путёвки в детские лагеря (до 35 тыс. руб.), бесплатное двухразовое питание в школах, освобождение семей от платы за детский сад, дополнительные меры по бесплатному посещению кружков и секций, право на бесплатное посещение спортивных комплексов и безвозмездное пользование платными парковками для участников СВО.