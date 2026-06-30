Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с женами и матерями участников СВО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев совместно с председателем Гордумы Евгением Чинцовым провёл встречу с женами и матерями участников специальной военной операции, где обсудили актуальные обращения семей. Об этом Юрий Шалабаев рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, во время встречи было рассмотрено более 15 вопросов — от точечных проблем до оформления документов на льготы и выплаты; особое внимание было уделено информированию о доступных мерах поддержки. Муниципалитет предоставляет 15 видов помощи в дополнение к региональным и федеральным мерам: единовременные выплаты при заключении контракта (до 500 тыс. руб.), выплаты первоклассникам (10 тыс. руб.), компенсации на путёвки в детские лагеря (до 35 тыс. руб.), бесплатное двухразовое питание в школах, освобождение семей от платы за детский сад, дополнительные меры по бесплатному посещению кружков и секций, право на бесплатное посещение спортивных комплексов и безвозмездное пользование платными парковками для участников СВО.
Для оперативной адресной помощи в каждой районной администрации созданы отделы сопровождения участников СВО и членов их семей по принципу «единого окна», которые, по словам мэра, уже решили тысячи вопросов.
«Такие встречи будут продолжены на регулярной основе. Будем общаться, помогать и вместе приближать общую победу», — заявил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил оказать помощь жителям сгоревших домов в Ленинском районе.