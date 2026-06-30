В Иннополисе и Казани временно ограничат движение для проведения ЧР по велоспорту

Так, например, в Иннополисе автомобили не смогут проехать по Университетской и Центральной улицам 1 июля с 9:00 до 17:00 и 2 июля с 9:00 до 13:00. В Казани — с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля будет закрыта парковка у Центрального стадиона. Также в субботу, 4 июля, в столице Татарстана перекроют движение с 5:30 до 14:00 на участке от набережной до Кремлевского моста, а также на Ивановском спуске, площади 1 Мая, на улицах — Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большая Красная, Толстого, Подлужная, Жуковского и Батурина.