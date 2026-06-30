Суд обязал снести самовольную постройку в исторической части Нижнего Новгорода

Строительно-техническая экспертиза подтвердила нарушения градостроительных норм: превышен процент застройки, не соблюдены отступы от границ участка, а расстояние до соседнего здания составляет менее трёх метров, что создаёт угрозу при пожаре. Суд обязал мужчину снести незаконно построенный дом в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.