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В двух районах Воронежа на сутки отключат воду

В Воронеже будут проводить работы сразу на трех ВПС.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупреждают о грядущих коммунальных трудностях, связанных с связи с завершением работ по реконструкции Остужевской развязки. На объекте запланировано переключение нового канализационного коллектора диаметром 1200 мм, что потребует остановки сразу трех водоподъемных станций.

Также специалисты водоканала обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм на ВПС-9. Предстоит и плановая замена запорных арматур на ВПС-8 и ВПС-12.

Все эти масштабные работы станут причиной полного отключения водоснабжения в Железнодорожном и Левобережном районах на период с 22:00 3 июля до 6:00 5 июля.

В зону отключения попадут микрорайон Новое Отрадное и Черемушки; поселок Отрадное Новоусманского района, а также улицы Казакова и Лесной поселок. Также без воды останутся «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов», санаторий имени Горького и ДПК «Нептун». В Центральном районе города будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) — Урицкого — Транспортная — Ипподромная — Шишкова — Хользунова.

На время отключения в жилые кварталы обещают организовать территории подвоз воды. Адреса точек подвоза в мэрии сообщат позднее.

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