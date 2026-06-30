В двух районах Воронежа на сутки отключат воду

В зону отключения попадут микрорайон Новое Отрадное и Черемушки; поселок Отрадное Новоусманского района, а также улицы Казакова и Лесной поселок. Также без воды останутся «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов», санаторий имени Горького и ДПК «Нептун». В Центральном районе города будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) — Урицкого — Транспортная — Ипподромная — Шишкова — Хользунова.