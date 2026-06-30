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СМИ: Германия и Нидерланды взяли на себя командование на восточном фланге НАТО

Германия и Нидерланды создали военный командный центр в Балтийском регионе для сдерживания России. Таким образом Европа принимает на себя больше ответственности в рамках НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg передает, что во вторник в эстонском городе Валга на границе с Латвией состоялась церемония передачи командования частями обороны НАТО на восточном фланге Первому немецко-голландскому корпусу. Корпус, базирующийся в немецком городе Мюнстер, будет командовать всеми подразделениями НАТО, дислоцированными в Эстонии и Латвии, а также национальными подразделениями сухопутных войск, уточняет Reuters.

До сих пор войска НАТО в трех странах Балтии и на севере Польши находились в подчинении Многонационального корпуса «Северо-Восток», штаб которого располагается в польском городе Щецин, напоминает Reuters.

Новый командный центр, согласно Bloomberg, будет руководить военными учениями, подготовительными мероприятиями и обороной региона на случай конфликта с Россией.

Добавляя еще один высокоэффективный штаб на восточном фланге НАТО, мы повышаем нашу боеготовность, укрепляем структуры командования и контроля и усиливаем способность сдерживать любого потенциального противника.

Борис Писториус
министр обороны ФРГ

Создание второй зоны командования позволит НАТО направить больше войск в страны Балтии. Сейчас Германия создает постоянную танковую бригаду численностью до 5000 солдат в Литве.

Согласно Reuters, при полной боеготовности армейский корпус обычно командует тремя дивизиями, или 40 000 — 60 000 военнослужащих.

В мирное время он действует в виде командной структуры, в которой задействованы специальные подразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона и медики. Это позволяет быстро перебрасывать войска в случае необходимости.

Американский генерал Кристофер Донахью, командующий Объединенным сухопутным командованием НАТО, отметил, что Европа принимает на себя больше ответственности, чем за последние 35 лет.

Именно так и работает сдерживание: с помощью ботинок в грязи, а не слов с трибуны.

Кристофер Донахью
американский генерал

Донахью, который уходит в отставку 2 июля, заверил, что США продолжат вместе с европейскими союзниками защищать страны Балтии: «Вы готовы к новым свершениям и подкрепляете слова делами, и США будут рядом с вами».

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