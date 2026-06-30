СМИ: Германия и Нидерланды взяли на себя командование на восточном фланге НАТО

Bloomberg передает, что во вторник в эстонском городе Валга на границе с Латвией состоялась церемония передачи командования частями обороны НАТО на восточном фланге Первому немецко-голландскому корпусу. Корпус, базирующийся в немецком городе Мюнстер, будет командовать всеми подразделениями НАТО, дислоцированными в Эстонии и Латвии, а также национальными подразделениями сухопутных войск, уточняет Reuters.