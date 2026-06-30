Bloomberg передает, что во вторник в эстонском городе Валга на границе с Латвией состоялась церемония передачи командования частями обороны НАТО на восточном фланге Первому немецко-голландскому корпусу. Корпус, базирующийся в немецком городе Мюнстер, будет командовать всеми подразделениями НАТО, дислоцированными в Эстонии и Латвии, а также национальными подразделениями сухопутных войск, уточняет Reuters.
До сих пор войска НАТО в трех странах Балтии и на севере Польши находились в подчинении Многонационального корпуса «Северо-Восток», штаб которого располагается в польском городе Щецин, напоминает Reuters.
Новый командный центр, согласно Bloomberg, будет руководить военными учениями, подготовительными мероприятиями и обороной региона на случай конфликта с Россией.
Добавляя еще один высокоэффективный штаб на восточном фланге НАТО, мы повышаем нашу боеготовность, укрепляем структуры командования и контроля и усиливаем способность сдерживать любого потенциального противника.
В мирное время он действует в виде командной структуры, в которой задействованы специальные подразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона и медики. Это позволяет быстро перебрасывать войска в случае необходимости.
Американский генерал Кристофер Донахью, командующий Объединенным сухопутным командованием НАТО, отметил, что Европа принимает на себя больше ответственности, чем за последние 35 лет.
Именно так и работает сдерживание: с помощью ботинок в грязи, а не слов с трибуны.