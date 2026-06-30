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В Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком

МВД: в Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Полиция разыскивает молодую женщину с пятилетним ребенком, которая в понедельник ушла из дома в Ачинске Красноярского края и не вернулась, сообщили РИА Новости краевом главке МВД.

«Накануне в дежурную часть МО МВД России “Ачинский” обратился местный житель с сообщением о том, что его супруга 1994 года рождения ушла из дома… совместно с 5-летней дочерью. До настоящего времени о местонахождении ачинки и малолетнего ребенка неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Пропавших ищут поисковые группы полиции. Ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг их общения.