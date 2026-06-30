Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директора «Аэропортов Красноярья» оправдали по всем статьям

Суд, изучив все доказательства, признал обвинение необоснованным.

Суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего генерального директора ФГП «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова, занимавшего пост с 2014 по 2019 год. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Ему вменялись получение взяток в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, растрата и подкуп должностных лиц.

По версии следствия, Андраханов получал «откаты» в размере 10% от суммы контрактов и через аффилированных лиц контролировал коммерческие структуры, включая авиакомпанию «Турухан» и ТЗК «Енисей». Однако суд, изучив все доказательства, признал обвинение необоснованным.

Оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием состава преступлений. Суд подтвердил право Андраханова на реабилитацию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что красноярский аэропорт заплатит 4,1 млн за столкновение самолёта с птицами.