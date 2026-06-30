Экс-директора «Аэропортов Красноярья» оправдали по всем статьям

По версии следствия, Андраханов получал «откаты» в размере 10% от суммы контрактов и через аффилированных лиц контролировал коммерческие структуры, включая авиакомпанию «Турухан» и ТЗК «Енисей». Однако суд, изучив все доказательства, признал обвинение необоснованным.