Экс-директора «Аэропортов Красноярья» оправдали по всем статьям

Суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего генерального директора ФГП «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова, занимавшего пост с 2014 по 2019 год. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Ему вменялись получение взяток в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, растрата и подкуп должностных лиц.
По версии следствия, Андраханов получал «откаты» в размере 10% от суммы контрактов и через аффилированных лиц контролировал коммерческие структуры, включая авиакомпанию «Турухан» и ТЗК «Енисей». Однако суд, изучив все доказательства, признал обвинение необоснованным.
Оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием состава преступлений. Суд подтвердил право Андраханова на реабилитацию. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что красноярский аэропорт заплатит 4,1 млн за столкновение самолёта с птицами.