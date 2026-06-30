На металлургическом заводе в Норильске заменили два котла-утилизатора

Замена двух котлов-утилизаторов на первой технологической линии производства серной кислоты завершена на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске, сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края. Работы проводятся в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».
Котлы-утилизаторы — ключевой элемент технологической цепочки. Они используют тепло технологического газа для отопления цеха и обеспечивают процесс получения серной кислоты из диоксида серы. Новое оборудование изготовлено на отечественных предприятиях, имеет доработанную конструкцию, что повысит надежность и безаварийность проекта. Максимальный вес одного элемента — 18 тонн. Блоки смонтированы, выполнены сварочные работы, подключены электрические сети и контрольно-измерительные приборы.
Отметим, что с начала 2026 года цех переработал около 300 тысяч тонн диоксида серы. Основные объемы улавливания по плану придутся на вторую половину года. На второй линии аналогичная замена запланирована на 2027 год.
«Замена котлов-утилизаторов на современное отечественное оборудование — важный шаг по повышению надежности системы улавливания газов. От стабильной работы этих узлов зависит снижение воздействия на атмосферу и улучшение качества воздуха в Норильске», — отметила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.