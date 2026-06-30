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В курском приграничье завершают восстановление первых 14 соцобъектов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным доложил о ходе реализации первого этапа восстановления приграничья после вторжения ВСУ. Это следует из стенограммы разговора на сайте Кремля.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным доложил о ходе реализации первого этапа восстановления приграничья после вторжения ВСУ. Это следует из стенограммы разговора на сайте Кремля.

«Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти, но первые 14 социальных объектов уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу», — рассказал господин Хинштейн.

Глава региона добавил, что началось формирование мастер-плана приграничья вместе с госкорпорацией «ВЭБ. РФ».

Программа восстановления приграничья Белгородской, Брянской и Курской областей была утверждена правительством РФ в сентябре 2025 года. В 2025—2027 годах трем регионам планировали выделить 80 млрд руб. на эти цели из федерального бюджета.

По данным «Ъ-Черноземье», в рамках первого этапа программы в Курской области до 2027 года рассчитывали восстановить 357 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Второй этап запланирован на 2028−2030 годы, он будет формироваться после разработки мастер-планов.

Также на встрече с президентом Александр Хинштейн рассказал, что с начала СВО куряне получили порядка 16 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму свыше 101 млрд руб.

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