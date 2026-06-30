В курском приграничье завершают восстановление первых 14 соцобъектов

«Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти, но первые 14 социальных объектов уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу», — рассказал господин Хинштейн.