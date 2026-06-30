Александр Лукашенко лично вручил диплом вуза сыну в Китае

«Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Белоруссии хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практико-ориентированными. В противном случае, зачем эти обучения, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам», — заявил Лукашенко.