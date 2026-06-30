Александр Лукашенко лично вручил диплом вуза сыну в Китае

Кадры с церемонии вручения документов опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. На снимках видно, как Александр Лукашенко лично поздравляет выпускников, и среди них — его сын.
В посте уточняется, что президент Белоруссии принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности «Биотехнология». Он обратился к присутствующим с речью. Президент подчеркнул важность дальнейшего развития образовательных проектов между странами.
«Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Белоруссии хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практико-ориентированными. В противном случае, зачем эти обучения, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам», — заявил Лукашенко.
Напомним, Китай белорусский президент Александр Лукашенко посетил 29 июня в рамках турне по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. 26 июня президент Белоруссии провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным.