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Власти рассказали, почему в Калининграде не принимают бутылки, как это было в СССР

Сегодня, как оказалось, это не выгодно и система не налажена, а отходы есть.

Источник: Комсомольская правда

Принимать бутылки в Калининградской области не могут, потому что их очень много видов, а производство новой тары из вторсырья это невыгодно. Об этом 30 июня в прямом эфире в ЦУР региона в «ВК» рассказала глава минприроды региона Оксана Астахова.

— Мы жили в СССР и помним это время, когда мы ершиками чистили бутылки и ждали, когда же приедут их заберут и что-то за них дадут. К сожалению, на сегодняшний день эта система сбора неактуальна, — сказала министр, рассказав, что в советские годы тара была единого образца, а сегодня каждый производитель делает свою тару и все бутылки разные. — Поэтому вторично использовать массой бутылки, отвезя их на один завод производителя невозможно сегодня.

При этом Оксана Астахова сказала, что и производство новых бутылок из старых менее выгодно экономически, чем сделать новую бутылку не из стеклобоя и вторички.

Впрочем, решение, по словам гостьи эфира, есть.

— Есть такая расширенная ответственность производителя, РОП, система, внедренная Росприроднадзором. Я считаю это один из инструментов, который регламентирует ответственность производителя перед экологией. Производитель обязан либо уплачивать повышенные экологические взносы, либо участвовать в наращивании производственных мощностей по утилизации как раз тары и всех этих освобожденных ресурсов, — сказала министр о переработке.

В качестве примера Оксана Астахова привела переработку ПЭТ-упаковки.

— А что касается стекла, это один из видов отходов, который на сегодня требует дополнительной проработки — куда же его можно у нас в регионе применять. — сказала чиновница.

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