Власти рассказали, почему в Калининграде не принимают бутылки, как это было в СССР

— Мы жили в СССР и помним это время, когда мы ершиками чистили бутылки и ждали, когда же приедут их заберут и что-то за них дадут. К сожалению, на сегодняшний день эта система сбора неактуальна, — сказала министр, рассказав, что в советские годы тара была единого образца, а сегодня каждый производитель делает свою тару и все бутылки разные. — Поэтому вторично использовать массой бутылки, отвезя их на один завод производителя невозможно сегодня.