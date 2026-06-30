Автозаводские школы и детсады получат новые спортплощадки и асфальт по проекту «Вам решать!»

В 2026 году в школах и детских садах Автозаводского района Нижнего Новгорода появятся новые спортивные площадки и обновленное асфальтовое покрытие в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
В этом году работы будут проводиться в школах №№ 124, 127 и 129, а также в детских садах №№ 29, 37 и 110. Об этом сообщили в администрации района.
Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, вместе с депутатами и инициативными родителями, проверил ход работ в школе № 124 и детском саду № 110. Он отметил, что программа «Вам решать!» пользуется большой популярностью среди жителей, и выразил благодарность всем, кто проявил активную гражданскую позицию. «Сейчас наша общая задача — не только качественно выполнить все работы, но и уложиться в установленные сроки», — подчеркнул Нагин.
Проект «Вам решать!» был инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и успешно реализуется уже несколько лет. По словам Кирилла Эпштейна, координатора проекта, он позволяет жителям самостоятельно определять приоритеты благоустройства, что делает его действительно народным. В этом году в Нижнем Новгороде будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей.
Работы по обновлению асфальтового покрытия в детском саду № 110 выполняются с опережением графика. Генеральный директор подрядной организации Ваграм Степанян сообщил, что уже заменены все бортовые камни, и работы выполнены на 60%. «Планируем с опережением графика закончить все виды работ», — добавил он.
Родители воспитанников детского сада активно голосовали за реализацию предложенной инициативы. «Мы захотели поучаствовать в замечательной программе “Вам решать!” и получить новую дорогу в нашем детском саду. И мы её получили! Мы очень рады!», — поделилась активист Анна Пялина.
В школе № 124 устройство спортивной площадки с тренажерами уже подходит к завершению. Представитель подрядной организации Никита Серебряков отметил, что работы идут в соответствии с графиком, и они планируют закончить их досрочно, чтобы дети могли как можно скорее насладиться новой площадкой.
Ранее сообщалось, что новый сезон проекта «Вам решать!» стартует в Нижегородской области с 1 июля.