Автозаводские школы и детсады получат новые спортплощадки и асфальт по проекту «Вам решать!»

Проект «Вам решать!» был инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и успешно реализуется уже несколько лет. По словам Кирилла Эпштейна, координатора проекта, он позволяет жителям самостоятельно определять приоритеты благоустройства, что делает его действительно народным. В этом году в Нижнем Новгороде будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей.