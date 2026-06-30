Глава Краснодара поручил расширить узкий тротуар возле школы

Выездное совещание на месте провел глава города Евгений Наумов. Он отметил, что во время учебного года по тротуару к школе идут дети и родители, рядом находится большой жилой массив. По нормативам ширина тротуара должна быть больше двух метров, но сейчас он составляет около метра. «То есть родители с двумя колясками уже не могут пройти. Необходимо исправить эту ситуацию, расширив тротуар, при этом важно сохранить деревья», — поручил мэр.