Набережную реки Исети благоустроят в Екатеринбурге

Лидером среди объектов для благоустройства в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Екатеринбурге стала набережная реки Исети. Обновление коснется участка от улицы Декабристов до Белинского, сообщили в МАУ «Город».
Ее выбрали почти 86 тыс. жителей. Большинство (55%) высказались за комбинированный стиль набережной, сочетающий природные и урбанистические элементы. 39,5% проголосовавших отдали предпочтение асфальтобетонному покрытию тротуаров, за крупноформатную гранитную плитку — 27%.
Особую активность горожане проявили в вопросах спортивной инфраструктуры. Почти 81% поддержали обустройство беговых дорожек, 75% — создание велодорожек.
Также жители высказались за архитектурную подсветку, установку малых архитектурных форм, замену зеленых насаждений и создание комнаты матери и ребенка. Выбранный участок станет частью масштабного проекта «От ВИЗа до НИЗа» — планируемой 42-километровой прогулочной зоны вдоль реки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.