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Появились новые детали ДТП в Нижегородской области

Виновником ДТП с микроавтобусом под Нижним Новгородом стал водитель грузовика.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области произошло из-за того, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ранее МЧС региона сообщило, что 4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков во вторник утром у деревни Слободское.

«Тридцатого июня в 7.45 мск на 47 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров возле города Бор водитель автомобиля “Газель” повернул с главной дороги на второстепенную. Двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Peugeot не выдержал безопасное расстояние до впереди движущегося транспорта и совершил столкновение с “Газелью”, — говорится в сообщении.

После этого «Газель» столкнулась со стоящей на дороге фурой JH6, в которую также врезался грузовик Peugeot.

«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель “Газели” и три его пассажирки», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

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