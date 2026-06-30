В FESCO заявили, что порту Калининграда не хватает глубин для работы «мирового масштаба»

«Немаловажная вещь — это глубины в портах, которые классифицируют порты как большие, средние, малые. У нас глубины 8 метров в порту, связано это с ограничением глубин в подходном канале. Этого достаточно для осуществления торговых перевозок на региональном масштабе. Для мирового масштаба, конечно, этого не хватает. Чтобы возить от нас грузы в Китай, нужны большие глубины и большие суда. Ну мы работаем в своей нише», — сказал Ткаченко.