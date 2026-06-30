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В FESCO заявили, что порту Калининграда не хватает глубин для работы «мирового масштаба»

Глубина торгового порта — 8 метров.

Существующих глубин в Калининградском морском торговом порту достаточно для работы на региональном уровне, однако для выхода на мировой рынок и обслуживания крупных судов их недостаточно. Об этом во время интервью в региональном информационном центре ТАСС сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко.

«Немаловажная вещь — это глубины в портах, которые классифицируют порты как большие, средние, малые. У нас глубины 8 метров в порту, связано это с ограничением глубин в подходном канале. Этого достаточно для осуществления торговых перевозок на региональном масштабе. Для мирового масштаба, конечно, этого не хватает. Чтобы возить от нас грузы в Китай, нужны большие глубины и большие суда. Ну мы работаем в своей нише», — сказал Ткаченко.

По его словам, сейчас в порту готовится программа развития, которая предусматривает модернизацию перегрузочной техники и развитие контейнерного направления. В ближайшее время планируется утвердить программу, после чего начнется обновление кранового оборудования и внедрение современных информационных систем управления контейнерным терминалом.

Кроме того, в порту намерены уделить внимание обучению персонала работе с новой техникой и цифровыми системами. При этом, как отметил Ткаченко, существующая инфраструктура позволяет обрабатывать до 6 млн тонн генеральных грузов, однако увеличивать эти объемы пока не требуется, поскольку экономика региона не формирует дополнительного спроса.

Ранее Ткаченко заявил, что экспорт и импорт в калининградских морских портах с 2022 года выполняется в минимальных объемах в связи с «фактической блокадой» сухопутных путей в Калининградскую область. Грузы переориентированы на другие российские порты.

Напомним, транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») получила контроль над морским портом в декабре 2025 года, над национализированным торговым портом — в мае 2026 года.

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