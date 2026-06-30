Где в Воронеже будут отключать газ в июле 2026 года?

В июле 2026 года в Воронеже пройдут плановые отключения газа. Они затронут сотни адресов. Отключать газ в столице Черноземья будут с 1 по 31 июля в будние дни. График опубликовал «Газпром межрегионгаз Воронеж».
1 июля.
с 9:00: улица Плехановская, 6;
с 10:00: улица Багряная 16/1;
с 13:00: улица Молодогвардейцев, 10, 12, 14; улица Домостроителей, 15; улица Газовая, 10, 12; Ленинский проспект, 10; улица Остужева, 50; улица Костромская, 8; улица Богдана Хмельницкого, 26а;
с 13:30: улица Юлюса Янониса, 9;
с 17:00: улица Героев Сибиряков, 14.
2 июля.
с 9:00: улица Междуреченская, 1, корпусус Д;
c 10:00: улица Ломоносова 114, корпусус 5; улица Генерала Лизюкова, 14, 35;
с 13:00: улица Молодогвардейцев, 11, 15; улица Домостроителей, 17; улица Газовая, 14, 16; Ленинский проспект, 11; улица 25 Января, 70; улица Ростовская, 46, корпусус 8;
с 14:00: жилой массив Лесная Поляна-3, 1;
с 17:00: улица Фрунзе, 25.
3 июля.
с 8:00: улица 20-летия Октября, 61;
с 9:00: улица Средне-Московская, 9;
с 10:00: улица Шишкова 1; улица Владимира Невского, 35;
с 13:00: проспект Патриотов, 30; улица Домостроителей, 19; улица Газовая, 19, 21; улица Димитрова, 49, 106; улица Переверткина, 23; улица Новосибирская, 11; Ленинский проспект, 124; улица Моисеева, 11;
с 17:00: улица Кольцовская, 27.
6 июля.
с 9:00: бульвар Победы, 23, корпус А;
с 10:00: улица Шишкова, 144, корпус Б;
с 13:00: улица Тепличная, 26, корпус 3; улица Домостроителей, 25; улица Краснодонская, 10, 12; Ленинский проспект, 13, 127; улица Ростовская, 58, корпусус 8; улица Артамонова, 16; улица Путилина, 1; улица Димитрова, 111;
с 14:00: улица 20-летия ВЛКСМ, 7;
с 17:00: улица, Орджоникидзе, 10/12.
7 июля.
с 9:00: улица Куцыгина, 21;
с 10:00: улица Шишкова 146, корпус Б; улица Ватутина 7; улица Генерала Лизюкова, 37;
с 13:00: улица Тепличная, 6, корпус В; улица Домостроителей, 31; Ленинский проспект, 16; улица Зои Космодемьянской, 7; улица Серафимовича, 41; улица Старых Большевиков, 92а;
с 14:00: улица Космонавта Комарова, 6;
с 17:30: улица Дзержинского, 3.
8 июля.
с 9:00: улица Юлюса Янониса, 16;
с 10:00: улица Шукшина 13; улица Шишкова, 142, корпус 5; улица 60-й Армии, 22, корпуса А и Б; улица Новгородская, 129; улица Ломоносова, 99;
с 13:00: улица Южно-Моравская, 40; улица Домостроителей, 41; переулок Попутный, 4, 5; улица Серафимовича, 10; Ленинский проспект, 17, 223; улица Переверткина, 31; набережная Массалитинова, 50, корпус А;
с 16:30: набережная Масалитинова, 48, корпус А.
9 июля.
с 9:00: улица Южно-Моравская, 50, корпус 2;
с 10:00: улица Челюскинцев, 77а; Московский проспект, 24; улица Шишкова, 146, корпус В; улица Ломоносова, 73; улица Урицкого, 92;
с 13:00: проспект Патриотов, 18; улица Домостроителей, 43; улица Жигулевская, 28а, 30; Ленинский проспект, 18, 129; улица Богдана Хмельницкого, 50а; улица Ростовская, 48; улица Димитрова, 145; улица 20-летия Октября, 38;
с 16:30: улица Студенческая, 26, корпус А.
10 июля.
с 9:00: улица Никитинская, 16;
с 10:00: улица Ушинского 21; улица 9 Января, 300; улица Шишкова, 8;
с 13:00: улица Тепличная, 6 корпус Г; улица Жигулевская, 34, 38; Ленинский проспект, 20/2; улица Маршала Одинцова, 21а; улица Танеева, 10; улица Серафимовича, 43; улица Домостроителей, 51, корпус А;
с 16:30: улица Танкиста Серебрякова, 14, корпус 4.
13 июля.
с 9:00: улица Космонавта Комарова, 3;
с 10:00: улица Генерала Лизюкова, 23;
с 13:00: улица Южно-Моравская, 29, 31, 35; улица Жигулевская, 40, 42; Ленинский проспект, 20/1, 28/1, 131; улица Богдана Хмельницкого, 59а; улица Генерала Лизюкова, 46, корпус А;
с 16:30: улица Героев Сибиряков, 38.
14 июля.
с 9:00: улица Хользунова, 107;
с 10:00: улица Шишкова 146; проспект Труда 27; улица 45-й Стрелковой дивизии, 271;
с 13:00: улица Тепличная, 8 корпус Б; улица Семилукская, 8, 10; Ленинский проспект, 20/3; улица 25 Января, 72; улица Костромская, 10;
с 14:00: улица 232-й Стрелковой Дивизии, 15;
с 17:30: улица Дзержинского, 3, корпус А.
15 июля.
с 9:00: улица Киселева, 5;
с 10:00: улица Лидии Рябцевой 53; улица Рылеева, 26, корпус А; улица Ломоносова, 114, корпус 10;
с 13:00: улица Южно-Моравская, 68; улица Семилукская, 12, 14; Ленинский проспект, 20/4, 28/2; улица Калининградская, 102; улица Новосибирская, 23, корпус 1;
с 14:00: улица 20-летия Октября, 36; 17:30 улица Челюскинцев, 136, корпус А.
16 июля.
с 9:00: улица Киселева, 5;
с 10:00: улица Лидии Рябцевой 53; улица Рылеева, 26, корпус А; улица Ломоносова, 114, корпус 10;
с 13:00: улица Южно-Моравская, 68; улица Семилукская, 12, 14; Ленинский проспект, 20/4, 28/2; улица Калининградская, 102; улица Новосибирская, 23, корпус 1;
с 14:00: улица 20-летия Октября, 36;
с 17:30: улица Челюскинцев, 136, корпус А.
17 июля.
с 9:00: улица Кольцовская, 46;
с 10:00: улица Хользунова, 31; улица Ломоносова, 114, корпус 35;
с 13:00: улица Любы Шевцовой, 11; улица Семилукская, 24, 26; Ленинский проспект, 22/2; улица Маршала Одинцова, 27; улица Танеева, 12; улица 232-й Стрелковой Дивизии, 6;
с 17:00: жилой массив Лесная Поляна-3, корпус А.
20 июля.
с 9:00: улица Маршала Жукова, 12;
с 10:00: улица Мордасовой, 11, корпус А; улица Шукшина, 29;
с 13:00: улица Путиловская, 9; улица Семилукская, 28, 30; Ленинский проспект, 24/1; улица Волго-Донская, 19; улица Ростовская, 58/10; улица Циолковского, 8; улица Богдана Хмельницкого, 43;
с 14:00: улица Кропоткина, 3;
с 17:00: улица Чапаева, 124.
21 июля.
с 9:00: улица Героев Сибиряков, 8;
с 10:00: улица Рылеева, 20; улица Беговая, 166;
с 13:00: проспект Патриотов, 36; улица Семилукская, 32, 36; Ленинский проспект, 24/2, 173, корпус 2; улица Артамонова, 8а; улица Старых Большевиков, 44а;
с 14:00: улица Героев Сибиряков, 10;
с 17:00: бульвар Победы, 20.
22 июля.
с 9:00: улица Революции 1905 года, 66;
с 10:00: улица Чапаева, 130; улица Ломоносова, 114, корпус 6; улица Лидии Рябцевой, 57; бульвар Победы, 25; улица 9 Января, 300, корпус 1;
с 13:00: проспект Патриотов, 38; улица Семилукская, 38, 40; Ленинский проспект, 26/1, 205; улица Димитрова, 56а; 14:00 улица Юлюса Янониса, 18;
с 17:00: улица Студенческая, 14, корпус А.
23 июля.
с 9:00: улица Космонавта Комарова, 4;
с 10:00: улица Чапаева, 130а; улица Ломоносова, 114, корпус 13; улица Генерала Лизюкова, 99;
с 13:00: улица Героев Сибиряков, 28; улица Семилукская, 46; Ленинский проспект, 26/2; улица 25 Января, 26; улица Переверткина, 49; улица Ростовская, 48, корпус 2; улица Пушкинская, 36;
с 16:30: улица Никитинская, 38, корпус А.
24 июля.
с 9:00: улица Кирова, 8;
с 10:00: улица Челюскинцев, 136; улица Ломоносова, 114, корпус 4; улица Хользунова, 110; бульвар Победы, 18, корпус А;
с 13:00: Ленинский проспект, 26/3; улица Чебышева, 8а; улица Переверткина, 29;
с 14:00: улица Богдана Хмельницкого, 50, корпус Б;
с 17:30: улица Театральная, 28.
27 июля.
с 9:00: улица Шишкова, 57;
с 10:00: улица Владимира Невского, 17; бульвар Победы, 3;
с 13:00: улица Шендрикова, 12; улица Иркутская, 1; улица Маршала Одинцова, 11; улица 25 Октября, 33;
с 17:00: улица Кардашова, 7.
28 июля.
с 9:00: улица Шишкова, 72, корпус Б;
с 10:00: улица Беговая, 168; улица Карпинского, 5;
с 13:00: улица Героев Спорта, 1 г; улица Домостроителей, 5; улица Новосибирская, 31; улица Богдана Хмельницкого, 53; улица Циолковского, 29;
с 14:00: улица Генерала Перхоровича, 6;
с 17:00: улица 20-летия ВЛКСМ, 49.
29 июля.
с 9:00: улица Героев Сибиряков, 30;
с 10:00: улица Челюскинцев, 140; улица Генерала Лизюкова, 44;
с 13:00: улица Богдана Хмельницкого, 61а; улица Новосибирская, 23, корпус 2; улица Баррикадная, 26;
с 14:00: улица Алексея Геращенко, 4.
30 июля.
с 9:00: улица Лидии Рябцевой, 28;
с 10:00: улица 45-й Стрелковой Дивизии, 253; проспект Труда, 35;
с 13:00: улица Домостроителей, 32; улица Ростовская, 84; улица Богдана Хмельницкого, 57а; бульвар Победы, 16;
с 16:30: улица Владимира Невского, 57.
31 июля.
с 9:00: улица Владимира Невского, 59;
с 13:00: улица Ярославская, 20; улица Богдана Хмельницкого, 65а;
с 14:00: улица Космонавта Комарова, 12;
с 17:00: улица Куцыгина, 29, корпус А.