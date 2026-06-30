Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На маршруты Петербурга вышли брендированные автобусы проекта «КомиЛето»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объявил о запуске на центральных маршрутах города автобусов, оформленных в рамках межрегионального туристического проекта «КомиЛето». Проект призван укрепить связи между субъектами Северо-Запада и стимулировать внутренний турпоток.

Источник: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков

Брендированный транспорт вышел на линии № 7, № 49 и № 65. Как подчеркнул господин Поляков, городские власти уже неоднократно задействовали пассажирский транспорт в качестве информационного канала для продвижения значимых событий. Однако проект подобного межрегионального охвата реализуется впервые.