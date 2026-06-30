На маршруты Петербурга вышли брендированные автобусы проекта «КомиЛето»

Брендированный транспорт вышел на линии № 7, № 49 и № 65. Как подчеркнул господин Поляков, городские власти уже неоднократно задействовали пассажирский транспорт в качестве информационного канала для продвижения значимых событий. Однако проект подобного межрегионального охвата реализуется впервые.