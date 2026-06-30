Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области на модернизацию системы отходов выделили 750 млн рублей

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова рассказала о модернизации системы сбора отходов. До 2028 года планируют привести в порядок 2,8 тысячи площадок и закупить около 4 тысяч контейнеров. На эти цели выделено 750 миллионов рублей. В 2026 году обновят 1 тысячу площадок и установят 2,5 тысячи…

Источник: Янтарный край

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова рассказала о модернизации системы сбора отходов. До 2028 года планируют привести в порядок 2,8 тысячи площадок и закупить около 4 тысяч контейнеров. На эти цели выделено 750 миллионов рублей.

В 2026 году обновят 1 тысячу площадок и установят 2,5 тысячи новых контейнеров.

Также обновляют автопарк. Сейчас в работе 200 машин у семи перевозчиков. В этом году заменят 35 автомобилей. 15 уже приехали — они современнее и лучше справляются с дорогами. Ещё 20 поступят в ближайшее время.

В регионе запустили цифровую систему отслеживания: перевозчики выкладывают ежедневные маршрутные карты с окном времени вывоза мусора (3 часа). Управляющие компании и муниципалитеты видят график и могут заранее планировать уборку площадок. Это снижает риск, что после вывоза территория останется грязной.