В Калининградской области на модернизацию системы отходов выделили 750 млн рублей

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова рассказала о модернизации системы сбора отходов. До 2028 года планируют привести в порядок 2,8 тысячи площадок и закупить около 4 тысяч контейнеров. На эти цели выделено 750 миллионов рублей.
В 2026 году обновят 1 тысячу площадок и установят 2,5 тысячи новых контейнеров.
Также обновляют автопарк. Сейчас в работе 200 машин у семи перевозчиков. В этом году заменят 35 автомобилей. 15 уже приехали — они современнее и лучше справляются с дорогами. Ещё 20 поступят в ближайшее время.
В регионе запустили цифровую систему отслеживания: перевозчики выкладывают ежедневные маршрутные карты с окном времени вывоза мусора (3 часа). Управляющие компании и муниципалитеты видят график и могут заранее планировать уборку площадок. Это снижает риск, что после вывоза территория останется грязной.