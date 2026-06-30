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Мининфраструктуры: поставки дизеля и бензина в Калининград продолжаются

Ряд небольших заправок временно прекратили свою работу.

Поставки дизеля и бензина в Калининградскую область продолжаются. Как сообщило региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», накануне разгрузили партию дизеля. Ожидаются еще партии дизеля и бензина.

«Региональное правительство делает все возможное для стабилизации ситуации на топливном рынке региона, —следует из сообщения ведомства. — Глава региона договорился об увеличении поставок и дополнительных отгрузках. В приоритете — обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику».

При этом продолжают действовать ограничения по отпуску топлива — не более 30 литров бензина в бак и не более 60 литров дизеля. Разлив в канистры запрещен, напоминает министерство.

По данным мининфраструктуры, ряд небольших заправок временно прекратили свою работу, а один топливный оператор ограничил обслуживание и отпускает топливо только для юридических лиц.

В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует на на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди.

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