Мининфраструктуры: поставки дизеля и бензина в Калининград продолжаются

Поставки дизеля и бензина в Калининградскую область продолжаются. Как сообщило региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», накануне разгрузили партию дизеля. Ожидаются еще партии дизеля и бензина.
«Региональное правительство делает все возможное для стабилизации ситуации на топливном рынке региона, —следует из сообщения ведомства. — Глава региона договорился об увеличении поставок и дополнительных отгрузках. В приоритете — обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику».
При этом продолжают действовать ограничения по отпуску топлива — не более 30 литров бензина в бак и не более 60 литров дизеля. Разлив в канистры запрещен, напоминает министерство.
По данным мининфраструктуры, ряд небольших заправок временно прекратили свою работу, а один топливный оператор ограничил обслуживание и отпускает топливо только для юридических лиц.
В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует на на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди.