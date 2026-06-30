В ИКИ РАН оценили опасность астероидов для цивилизации на Земле

Младший научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Максим Пупков рассказал RT о возможных последствиях падения астероидов на Землю. Он подчеркнул, что размер астероида играет ключевую роль в определении масштаба катастрофы, которая может варьироваться от локальных разрушений до глобальной гибели цивилизации.
По словам учёного, даже небольшие астероиды, диаметром около 10−20 метров, способны нанести серьёзный ущерб. Например, Челябинский метеорит такого размера вызвал локальные разрушения из-за ударной волны, которая выбила стёкла и повредила здания. Астероиды большего размера, от десятков до сотен метров в диаметре, могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам.
Пупков предупредил, что столкновение с крупным астероидом, диаметр которого превышает 10 километров, может иметь катастрофические последствия для всей планеты. Около 65 миллионов лет назад падение астероида, образовавшего кратер Чиксулуб, стало причиной вымирания динозавров, что свидетельствует о разрушительной силе таких событий.
Однако, по мнению учёного, сценарий полного уничтожения Земли из-за падения космического тела остаётся крайне маловероятным. Хотя теоретически гигантский астероид может привести к разрушению планеты, такие случаи, скорее, можно отнести к области фантастики.