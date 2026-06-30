В ИКИ РАН оценили опасность астероидов для цивилизации на Земле

По словам учёного, даже небольшие астероиды, диаметром около 10−20 метров, способны нанести серьёзный ущерб. Например, Челябинский метеорит такого размера вызвал локальные разрушения из-за ударной волны, которая выбила стёкла и повредила здания. Астероиды большего размера, от десятков до сотен метров в диаметре, могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам.