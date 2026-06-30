Создана первая в мире ИИ-модель для проектирования сверхчувствительной оптики

По данным пресс-службы, MetaDiT (Metasurface Diffusion Transformer) способен генерировать и двумерный рисунок наноструктуры, и ее физические параметры — толщину, период, показатель преломления. При этом модель ориентируется на подробное описание желаемого спектра. Работа ведется в два шага. Сначала MetaDiT «читает» график того, как будущая поверхность должна взаимодействовать со светом, — со всеми пиками и провалами в спектрах отражения и прохождения. Затем, опираясь на это описание, она собирает готовую наноструктуру. Сборка начинается с хаотичной заготовки — случайного набора пикселей, — которая постепенно превращается в четкий узор, который дает нужный оптический отклик.