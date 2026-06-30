В Калининграде на шесть часов отключат светофор на перекрёстке Дзержинского и Муромской

Отключение запланировано с 11:00 до 17:00. В это время специалисты займутся капитальным ремонтом трансформаторной подстанции. Водителей просят внимательнее смотреть на знаки и держать дистанцию. В ГАИ советуют по возможности объезжать участок, чтобы не застрять в заторе.