В Калининграде на шесть часов отключат светофор на перекрёстке Дзержинского и Муромской

В Калининграде в среду, 1 июля, на перекрёстке улиц Дзержинского и Муромской перестанет работать светофор. Об этом пишут в группе региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».
Отключение запланировано с 11:00 до 17:00. В это время специалисты займутся капитальным ремонтом трансформаторной подстанции. Водителей просят внимательнее смотреть на знаки и держать дистанцию. В ГАИ советуют по возможности объезжать участок, чтобы не застрять в заторе.
30 июня до 17:00 на Советском проспекте не будут работать три светофора. Причина та же — работы на трансформаторной подстанции.
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