В Шарканском районе Удмуртии стартовали летние сельские спортивные игры

Республиканские летние сельские спортивные игры стартовали в Шарканском районе Удмуртской Республики в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту региона.
Мероприятие проходит с 30 июня по 4 июля. Командам предстоит продемонстрировать силы в четырех дисциплинах: легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, дартсе и шашках. Отметим, что ежегодно соревнования объединяют более 1200 атлетов из каждого района.
Вавожский район представит семья Жуйковых. Сюмсинский район представит титулованная семья Петровых: в активе семьи победа на 34-х Играх, многократные награды лыжных соревнований и звание чемпионов 14-х Всероссийских летних сельских спортивных игр. Можгинский район представит многодетная семья Осиповых. Семья Кобелевых из Кизнерского района участвует в Играх с 2008 года и выступает уже с третьим ребенком — сыном Платоном. Дебютантами станут семья Коровкиных из Игринского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.