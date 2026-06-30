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Волгоградка Света Овечкина стала одной из восьми 400-балльников в России

Итоги ЕГЭ-2026 подвел глава Минпросвещения.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская выпускница из лицея № 3 Светлана Овечкина вошла в число восьми российских школьников, получивших 400 баллов на едином госэкзамене в 2026 году. Итоги основного периода ЕГЭ-2026 подвел глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в стране лишь одна ученица набрала 500 баллов, восемь школьников сдали экзамены на 400 баллов, 76 — на 300 баллов. Также в России в этом году 933 двухсотбалльников и 8759 стобалльников, сообщает ТАСС со ссылкой на Кравцова.

Напомним, Света Овечкина сдала на высший балл математику, русский, физику и информатику. Поступать в университет девушка будет в Москве. Девушку в Волгограде называют легендой и настоящей звездой. Скорее всего, летом ее пригласят на встречу с министром.