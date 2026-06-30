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В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе на севере Крыма вводится график подачи воды в связи с перебоями электроснабжения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«С 30 июня в связи с перебоями в электроснабжении региона гарантированная подача воды будет осуществляться по временному графику», — говорится в сообщении.

Как уточнили на предприятии, в селе Ишунь подача воды будет осуществляться с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

В городе Красноперекопск, а также в селах Совхозное, Почетное, Пятихатка, Пролетарка вода будет с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 22:00.

«При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика. Ситуация может меняться, поэтому мы корректируем работу наших служб в зависимости от состояния электроснабжения и прикладываем максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение», — предупредили в «Воде Крыма».

Ранее графики подачи воды ввели в Джанкое, а также в селах Большой Алушты.

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