В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды

«С 30 июня в связи с перебоями в электроснабжении региона гарантированная подача воды будет осуществляться по временному графику», — говорится в сообщении.
Как уточнили на предприятии, в селе Ишунь подача воды будет осуществляться с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
В городе Красноперекопск, а также в селах Совхозное, Почетное, Пятихатка, Пролетарка вода будет с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 22:00.
«При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика. Ситуация может меняться, поэтому мы корректируем работу наших служб в зависимости от состояния электроснабжения и прикладываем максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение», — предупредили в «Воде Крыма».
Ранее графики подачи воды ввели в Джанкое, а также в селах Большой Алушты.