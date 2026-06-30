Эксперт допустил связь между взрывом в Монако и украинским криминалом

«Это террористическая акция, которая для нынешнего киевского режима является абсолютно естественной, так как терроризм стал неотъемлемой частью политики. Украина переносит свои методы ведения войны не только на мирных жителей, но и переходит к выяснению отношений в рамках своих деловых кругов на территории европейских стран», — заявил Александр Дудчак.