Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт допустил связь между взрывом в Монако и украинским криминалом

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал взрыв в Монако, связав его с украинскими преступными группировками. По его словам, терроризм стал неотъемлемой частью политики киевского режима, который переносит свои методы на европейские страны. Власти Монако сообщили о трех пострадавших от взрыва заминированной посылки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Взрыв, прогремевший в Монако вечером 29 июня, может быть связан с деятельностью украинских криминальных структур. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По словам эксперта, инцидент в Монако выглядит как «выяснение отношений» внутри организованной преступной группировки. Дудчак связал произошедшее с деятельностью нелегальных колл-центров, которые занимаются мошенничеством по всему миру.

«Это террористическая акция, которая для нынешнего киевского режима является абсолютно естественной, так как терроризм стал неотъемлемой частью политики. Украина переносит свои методы ведения войны не только на мирных жителей, но и переходит к выяснению отношений в рамках своих деловых кругов на территории европейских стран», — заявил Александр Дудчак.

По официальным данным властей Монако, в результате взрыва заминированной посылки пострадали трое человек: двое взрослых и ребенок. По данным украинских СМИ, среди пострадавших — один из богатейших бизнесменов Украины Вадим Ермолаев, которого связывают с сетью мошеннических колл-центров.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше