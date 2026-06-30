Взрыв, прогремевший в Монако вечером 29 июня, может быть связан с деятельностью украинских криминальных структур. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
По словам эксперта, инцидент в Монако выглядит как «выяснение отношений» внутри организованной преступной группировки. Дудчак связал произошедшее с деятельностью нелегальных колл-центров, которые занимаются мошенничеством по всему миру.
«Это террористическая акция, которая для нынешнего киевского режима является абсолютно естественной, так как терроризм стал неотъемлемой частью политики. Украина переносит свои методы ведения войны не только на мирных жителей, но и переходит к выяснению отношений в рамках своих деловых кругов на территории европейских стран», — заявил Александр Дудчак.
По официальным данным властей Монако, в результате взрыва заминированной посылки пострадали трое человек: двое взрослых и ребенок. По данным украинских СМИ, среди пострадавших — один из богатейших бизнесменов Украины Вадим Ермолаев, которого связывают с сетью мошеннических колл-центров.