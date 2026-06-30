В Крыму объяснили, как правильно остановиться, если кончился бензин на ходу.
Как сообщили корреспонденту «Крымской газеты» в Управлении Госавтоинспекции по РК, водитель обязан сразу выставить знак аварийной остановки. Без него машину могут эвакуировать, а владельца оштрафовать.
Кроме того, по правилам водитель должен принять меры, чтобы убрать автомобиль с дороги: вызвать эвакуатор, попросить другого водителя отбуксировать машину или отвезти ее на АЗС самостоятельно. Простого отката на обочину недостаточно, чтобы избежать штрафа.
В ГИБДД уточнили, что введенный в регионе режим ЧС не дает никаких послаблений в правилах дорожного движения.
«У нас действует режим ЧС техногенного характера, который касается только вопросов управления регионом. То есть это дает право Главе Республики быстрее получать финансирование на восстановительные работы, в том числе энергоресурсы. Кроме того, при режиме ЧС можно только ужесточить правила дорожного движения, а, но никак не ослабить», — рассказали в ведомстве.