В Крыму объяснили, как правильно остановиться, если кончился бензин на ходу.

«У нас действует режим ЧС техногенного характера, который касается только вопросов управления регионом. То есть это дает право Главе Республики быстрее получать финансирование на восстановительные работы, в том числе энергоресурсы. Кроме того, при режиме ЧС можно только ужесточить правила дорожного движения, а, но никак не ослабить», — рассказали в ведомстве.