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В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

МЧС: в Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 30 июн — РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью, жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. В период сильного дождя воздержитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении», — говорится в сообщении.

Представители ведомства просят водителей соблюдать скорость, избегать резких маневров и торможений на дороге.

В Перми во вторник практически весь день идет дождь, ближе к вечеру он усилился. Жители города в пабликах жалуются на сложности с передвижением по тротуарам и улицам из-за большого количества воды.

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