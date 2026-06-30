В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

ПЕРМЬ, 30 июн — РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью, жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. В период сильного дождя воздержитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении», — говорится в сообщении.
Представители ведомства просят водителей соблюдать скорость, избегать резких маневров и торможений на дороге.
В Перми во вторник практически весь день идет дождь, ближе к вечеру он усилился. Жители города в пабликах жалуются на сложности с передвижением по тротуарам и улицам из-за большого количества воды.