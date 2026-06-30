68-летний нижегородец отдал мошенникам 2,5 млн рублей под видом декларирования

Как сообщил полиции пенсионер, в мессенджере ему написал неизвестный, представившийся сотрудником госведомства, и потребовал задекларировать все наличные сбережения. Мужчина собрал более 2,5 млн рублей, упаковал в черный пакет и передал курьеру, который назвал ему кодовое слово «Ласточка». Пенсионер ответил «В небо» и потерял свои сбережения.