Впервые за историю ЕГЭ в России достигнут результат в 500 баллов

Минпросвещения и Рособрнадзор представили предварительные итоги основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передаёт «Российская газета».
Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора, выделил ключевые тенденции, наблюдаемые в ЕГЭ-2023. Среди них: повышение среднего балла по всем предметам, уменьшение числа участников, выбирающих социально-гуманитарные дисциплины, и увеличение числа тех, кто выбирает естественно-научные предметы. Кроме того, Музаев отметил снижение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов.
Также глава Рособрнадзора сообщил о числе выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. По предварительным данным, без учёта пересдач, запланированных на 8 и 9 июля, максимальные баллы получили около 9 тысяч человек. Из них 933 участника набрали 200 баллов за два экзамена, 76 человек — 300 баллов, а 8 человек — 400 баллов.
Важно отметить, что в этом году впервые за всю 25-летнюю историю проведения ЕГЭ зафиксирован результат в 500 баллов. Екатерина Малкова, выпускница московской школы № 1409, стала единственной в России, кто сдал пять экзаменов на высший балл.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщилось, что в Нижнем Новгороде на максимальные 100 баллов ЕГЭ сдали 96 школьников, а ещё 9 нижегородцев набрали по 200 баллов, а абсолютный рекорд в этом году установил выпускник лицея № 38 Илья Ковалёв — в сумме он получил 300 баллов.