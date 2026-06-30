Впервые за историю ЕГЭ в России достигнут результат в 500 баллов

Также глава Рособрнадзора сообщил о числе выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. По предварительным данным, без учёта пересдач, запланированных на 8 и 9 июля, максимальные баллы получили около 9 тысяч человек. Из них 933 участника набрали 200 баллов за два экзамена, 76 человек — 300 баллов, а 8 человек — 400 баллов.