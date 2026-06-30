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В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей

В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Агул.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Тело мужчины, который пропал вместе со своей сожительницей во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Спасатели по заявке полиции 28 июня выезжали на поиски 45-летней женщины и ее 43-летнего сожителя, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул, после чего перестали выходить на связь. В полицию 27 июня обратился брат мужчины. Во вторник утром спасатели нашли тело женщины.

«Сегодня… в ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевернутые лодки, а также тело мужчины», — сообщили в СК региона.

По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится процессуальная проверка.