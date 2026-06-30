В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей

Спасатели по заявке полиции 28 июня выезжали на поиски 45-летней женщины и ее 43-летнего сожителя, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул, после чего перестали выходить на связь. В полицию 27 июня обратился брат мужчины. Во вторник утром спасатели нашли тело женщины.