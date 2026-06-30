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НБД-Банк помогает предпринимателям развивать свое дело

НБД-Банк более 30 лет оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, предлагая предпринимателям современные финансовые решения для развития компаний. Комплексный подход и индивидуальная работа с каждым клиентом позволяют подобрать оптимальные инструменты под конкретные задачи бизнеса. Для клиентов, перед которыми стоит задача развития своего дела, доступен полный набор банковских продуктов: расчетно-кассовое обслуживание,…

Источник: Живем в Нижнем

НБД-Банк более 30 лет оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, предлагая предпринимателям современные финансовые решения для развития компаний. Комплексный подход и индивидуальная работа с каждым клиентом позволяют подобрать оптимальные инструменты под конкретные задачи бизнеса.

Для клиентов, перед которыми стоит задача развития своего дела, доступен полный набор банковских продуктов: расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, лизинг, гарантии. Кроме того, НБД-Банк участвует в программах господдержки. Уже долгое время стабильно действует программа Минсельхоза РФ для сельхозпроизводителей, а также предоставление поручительств и гарантий в рамках Национальной гарантийной системы в ситуациях, когда недостаточно залогового обеспечения. Кроме того, ранее НБД-Банк подписал соглашение с Минэкономразвития об участии в программе льготного кредитования инвестпроектов в приоритетных отраслях.

«Сегодня бизнесу особенно важно иметь возможность быстро получать необходимые финансовые инструменты и профессиональную поддержку. Мы продолжаем развивать продукты и программы, которые помогают предпринимателям эффективно работать, реализовывать инвестиционные планы и открывать новые направления деятельности», — поделился заместитель председателя правления ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.

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