Земельные участки начнут изымать у нижегородцев с марта 2028 года

В марте 2028 года истекает трехлетний срок, отведенный собственникам на приведение земель в порядок под угрозой их изъятия. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Максим Пайков. Согласно закону № 307-ФЗ, на расчистку, осушение или выравнивание садовых, огородных и приусадебных участков дается ровно три года с момента вступления правил в силу или регистрации прав.
Нарушением будет считаться, если более половины территории заросло бурьяном выше метра, завалено строительным хламом или если на земле под ИЖС более семи лет отсутствует зарегистрированный дом. При этом автоматического отъема участков не будет: сначала нарушитель получит предупреждение и до шести месяцев на исправление ситуации. Лишь при полном игнорировании требований ведомство инициирует судебный процесс, который в общей сложности может затянуться на 5−7 лет.
Нижегородцам рекомендуют заранее оценить состояние своих владений и зарегистрировать все постройки в ЕГРН. Любые вопросы по оформлению прав и межеванию жители региона могут задать не выходя из дома по телефону ведомства.
Ранее сообщалось, что парковку отбирают у жителей нижегородского ЖК.