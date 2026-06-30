Земельные участки начнут изымать у нижегородцев с марта 2028 года

Нарушением будет считаться, если более половины территории заросло бурьяном выше метра, завалено строительным хламом или если на земле под ИЖС более семи лет отсутствует зарегистрированный дом. При этом автоматического отъема участков не будет: сначала нарушитель получит предупреждение и до шести месяцев на исправление ситуации. Лишь при полном игнорировании требований ведомство инициирует судебный процесс, который в общей сложности может затянуться на 5−7 лет.