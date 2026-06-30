В Башкирии родилась «королевская двойня»

В семье Виля и Татьяны Абраровых 20 июня на свет появились первенцы Николь и Лев. Сегодня родители вместе с малышами и прабабушкой пришли в ЗАГС за получением свидетельств о рождении. Молодых родителей с новорожденными поздравил заместитель главы администрации городского округа Нефтекамск по социальным вопросам Артур Фазлыев.