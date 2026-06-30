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Еще один поезд вывезет воронежцев из Крыма

Состав будет курсировать по маршруту Керчь — Москва со 2 по 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В июле жители Воронежской области смогут добраться домой из Крыма на дополнительном поезде № 197 сообщением Керчь — Москва. Об этом сообщает перевозчик в соцсетях.

Состав совершит четыре рейса — 2, 4, 6 и 8 июля. Отправляться из Керчи будет в 2:45. Помимо Воронежа (станция «Придача»), поезд также будет останавливаться в Ростове (станция Первомайская), Липецке, Туле и Калуге. Прибытие на Киевский вокзал Москвы — 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00.

Добраться до Керчи можно будет на автобусах:

— от Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда),

— от станции Владиславовка в 23:50,

— станции Семь Колодезей в 0:45,

Автобус прибудет в Керчь в 1:45.

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